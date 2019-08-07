Пострадали восемь детей: в Кирове будут судить 61-летнего педофила

СЕГОДНЯ 15:12 2019-08-07T16:31:21+03:00

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В Кирове предстанет перед судом 61-летний мужчина. Его обвиняют в совершении преступлений в отношении детей. По версии следствия, обвиняемый находил своих жертв на Филейке и совершал развратные действия и действия сексуального характера. Всего с 2015 по 2018 год от его преступлений пострадали восемь детей в возрасте от девяти до 15 лет.

В отношении кировчанина было возбуждено уголовное дело. Также проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Она показала, что мужчина вменяем, и в момент преступлений осознавал, что совершает.

Сейчас уголовное дело передали в суд для рассмотрения. Местный житель свою вину признал, но только частично.

ИСТОЧНИК KP.RU