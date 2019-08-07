За полгода 180 жителей Кировской области отравились алкоголем

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-07T14:53:37+03:00

Большинство пострадавших - мужчины в возрасте от 18 до 64 лет

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Сотрудники регионального Роспотребнадзора выяснили, что стало причиной отравлений кировчан в первом полугодии текущего года. На первом месте по-прежнему остается алкоголь. Спиртным и его суррогатами отравились 180 человек, 82 из них погибли. Большинство пострадавших - мужчины в возрасте от 18 до 64 лет.

На втором месте оказались отравления лекарствами. За полгода зарегистрировали 104 таких случая, 5 - с летальным исходом.

Также отравления возникали и из-за отравления окисью углерода. Причина - в пожарах или несоблюдении правил эксплуатации систем печного отопления. За первое полугодие стало известно о 96 отравлениях, 52 пострадавших погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU