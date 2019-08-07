Дария Шпорт покинула пост начальника управления массовых коммуникаций
В правительстве Кировской области произошли кадровые перестановки. Свой пост покинула Дария Шпорт, которая ранее возглавляла управление массовых коммуникаций.
Напомним, что она пришла в правительство в июне 2018 года на должность начальника отдела по работе со СМИ в министерстве внутренней и информационной политики. В декабре Дария Шпорт возглавила управление массовых коммуникаций.
Фото: скриншот сайта kirovreg.ru
Теперь временно исполнять обязанности начальника управления будет Елена Черных, которая также является и пресс-секретарем губернатора региона. Информация об этом появилась на сайте правительства Кировской области.
ИСТОЧНИК KP.RU