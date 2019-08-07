Дария Шпорт покинула пост начальника управления массовых коммуникаций

СЕГОДНЯ 11:28 2019-08-07T11:39:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В правительстве Кировской области произошли кадровые перестановки. Свой пост покинула Дария Шпорт, которая ранее возглавляла управление массовых коммуникаций.

Напомним, что она пришла в правительство в июне 2018 года на должность начальника отдела по работе со СМИ в министерстве внутренней и информационной политики. В декабре Дария Шпорт возглавила управление массовых коммуникаций.

Фото: скриншот сайта kirovreg.ru

Теперь временно исполнять обязанности начальника управления будет Елена Черных, которая также является и пресс-секретарем губернатора региона. Информация об этом появилась на сайте правительства Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU