В Яранском районе задержали продавца «зеленых» наркотиков

СЕГОДНЯ 10:43 2019-08-07T13:12:52+03:00

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Житель поселка Первомайский травил своих односельчан запрещенными веществами. Это выяснилось, когда в местное отделение полиции поступило сообщение о наркоторговце.

- 30-летний мужчина был задержан, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Сбытое им вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое, было изъято.

Изъятое отправили на экспертизу. Она показала, что мужчина занимался сбытом наркосодержащих растений. Как сообщают в полиции, изъятые запрещенные вещества «тянут» на особо крупный размер - 165,4 грамма.

Во время допроса подозреваемый признался, что выращивал и продавал наркотики самостоятельно. На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1. За стремление незаконно нажиться на «отраве» мужчину могут отправить за решетку на 15 лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU