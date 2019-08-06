«Никогда такого не было, и вот опять»: под тяжестью лесовоза провалился мост через реку Жекан
Жителям Верхнекамского района теперь станет проблематичнее перебираться через реку Жекан. На днях по деревянному мосту попытался проехать лесовоз. Однако под тяжеловесом деревянный мост посыпался. Фотографии с места опубликовали в социальных сетях.
Кузов грузовика опрокинулся, а бревна, которыми он был загружен до отвала, выкатились и перегородили дорогу другому транспорту.
Правительство области прокомментировало ситуацию в социальных сетях.
Бревна из кузова заблокировали путь другим автомобилям. Фото: vk.com/zlo43
— Добрый день, – написали от имени официальной группы. — Информация направлена в администрацию Верхнекамского района и в министерство транспорта Кировской области.
Однако негодование в комментариях продолжалось. Кировчане жаловались на то, что мост через Жекан – не единственный проблемный и ломающийся под тяжестью якобы ворованного леса.
— Им лиш-бы лес возить а дароги и мосты не нужны, - написала Ольга. – Скоро и на Нырмыче кто нибудь провалится. Никому ничего не нужно.
— Опять лес китайцам повезли, - иронично подметил Александр. — Нечего: пускай дорог не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU