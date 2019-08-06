2019-08-06T16:44:13+03:00
Общество

«Никогда такого не было, и вот опять»: под тяжестью лесовоза провалился мост через реку Жекан

Правительство области направило информацию в социальных сетях
Елизавета Захарова
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В Верхнекамском районе лесовоз провалился на деревянном мосту. Фото: vk.com/zlo43В Верхнекамском районе лесовоз провалился на деревянном мосту. Фото: vk.com/zlo43
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Жителям Верхнекамского района теперь станет проблематичнее перебираться через реку Жекан. На днях по деревянному мосту попытался проехать лесовоз. Однако под тяжеловесом деревянный мост посыпался. Фотографии с места опубликовали в социальных сетях.

Кузов грузовика опрокинулся, а бревна, которыми он был загружен до отвала, выкатились и перегородили дорогу другому транспорту.

Правительство области прокомментировало ситуацию в социальных сетях.

Бревна из кузова заблокировали путь другим автомобилям. Фото: vk.com/zlo43

Бревна из кузова заблокировали путь другим автомобилям. Фото: vk.com/zlo43

— Добрый день, – написали от имени официальной группы. — Информация направлена в администрацию Верхнекамского района и в министерство транспорта Кировской области.

Однако негодование в комментариях продолжалось. Кировчане жаловались на то, что мост через Жекан – не единственный проблемный и ломающийся под тяжестью якобы ворованного леса.

— Им лиш-бы лес возить а дароги и мосты не нужны, - написала Ольга. – Скоро и на Нырмыче кто нибудь провалится. Никому ничего не нужно.

— Опять лес китайцам повезли, - иронично подметил Александр. — Нечего: пускай дорог не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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