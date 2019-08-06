2019-08-06T17:20:11+03:00
Общество

Заместителя технического директора ОА «КЧУС» наказали за нарушение правил охраны окружающей среды

Ущерб природе составил 95 миллионов рублей
Евгений ДЕМИХОВ
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Тысячи тонн грунта добыли по распоряжению должностного лицаТысячи тонн грунта добыли по распоряжению должностного лицаФото: Евгения ГУСЕВА
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По распоряжению должностного лица в Куменском районе незаконно разрабатывали карьер. Вблизи деревни Мошаны вырыли котлован глубиной девять метров и площадью порядка 16 тысяч квадратных метров. Из карьера изъяли 58 тысяч кубометров грунта. На всей площади разрабатываемого карьера уничтожили растительность и почвенный покров. И все это ради добычи грунта.

- Установлено, что с марта 2015 года по ноябрь 2016 года на земельном участке, относящемся к категории земель сельскохозяйственного назначения и расположенного в трех километрах к юго-востоку от деревни, заместитель технического директора по подготовке производства ОА «КЧУС» незаконно разрабатывал карьер с целью добычи грунта, - рассказали в правительстве Кировской области со ссылкой на министерство охраны окружающей среды региона.

Как отметили в министерстве, эти работы привели к катастрофическим последствиям в масштабах поселения. Ведь территория, которая изначально была необходима для культивирования сельскохозяйственных растений, сейчас фактически уничтожена. Восстановить ее уже невозможно.

На должностное лицо завели уголовное дело за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. За незаконную добычу грунта технического директора могли лишить свободы на шесть лет. Однако Куменский районный суд вынес иное решение. Заместителя технического директора по подготовке производства ОА «КЧУС» оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Напомним, что ранее губернатор Кировской области Игорь Васильев говорил о том, что поддержание экологической ситуации - одно из приоритетных направлений. Ему даже посвящен отдельный национальный проект. Глава региона отметил, что нужно привлекать внимание общественности и бизнеса к экологическим проблемам, охране окружающей среды и бережному использованию природных ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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