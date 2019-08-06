2019-08-06T16:10:26+03:00
Общество

В Кировской области в 122 домах не могут завершить капремонт больше года

Проекты 2016-2018 годов еще не осуществлены, а за 2019 уже накопились «долги»
Евгений ДЕМИХОВ
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За годы действия программы жильцы домов вкладывают приличные суммы в обновление жильяЗа годы действия программы жильцы домов вкладывают приличные суммы в обновление жильяФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Планы на текущий год уже начали осуществлять, а «долги» трехлетней давности еще не закрыли. По проектам на 2016-2018 в сотнях домов Кировской области должны были провести капитальные ремонты. Однако, с тех пор почему-то «зависли» 122 дома.

- Имеются факты необоснованной приостановки работ по договорам, - сообщили в прокуратуре по Кировской области. - Кроме того, ненадлежащим образом выполняется и план на 2019 год.

По задумке, 881 многоквартирный дом должны будут отремонтировать в текущем году. Однако полностью работы завершены только на 123 объектах. Загвоздка в том, что аукционы на работы по некоторым из них (97 домов) объявили в мае и даже в июне из-за длительных сроков разработки необходимой документации. Хотя к этому сроку ремонт уже должны были начать. А на 24 МКД за первое полугодие и вовсе не разработали проектно-сметовую документацию. Это означает, что ремонт там начнется ближе к Новому году, если вообще начнется. И вряд ли подрядчики успеют за месяц (а то и меньше) сделать все, что необходимо по плану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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