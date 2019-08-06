Пять домов Кировской области после капремонта признали аварийными

СЕГОДНЯ 13:35 2019-08-06T13:35:18+03:00

В Омутнинске в домах, планируемые к сносу, провели капремонт на кругленькую сумму. Фото: пресс-служба ОНФ

Здания привели в надлежащий вид, но запыли убрать их из списков

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Более двух лет некоторые жители региона считались жильцами аварийных домов. По области таких «физически устаревших» объектов было пять. Кировская прокуратура выявила их в ходе проверок. Все они расположены в Кирове, Оричевском и Омутнинском районах.

Как пояснили в ведомстве, виной всему неудовлетворительная работа органов власти и регионального оператора. После проведенного капремонта они должны были, исключить эти здания из списков аварийного жилья. Однако, в течение двух-трех лет необходимые меры не предпринимались.

Прокуроры направили должностным лицам представления об устранении нарушений.

Напомним, что в Омутнинском районе пять домов, признанных аварийными и подлежащих сносу, отремонтировали на сумму 5,7 миллионов рублей. По этому делу проводилось расследование. Сейчас дело находится в суде. Сторона обвинения настаивает на возвращении потраченных Фондом капремонта миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU