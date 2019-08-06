2019-08-06T13:35:18+03:00
Общество

Пять домов Кировской области после капремонта признали аварийными

Здания привели в надлежащий вид, но запыли убрать их из списков
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
В Омутнинске в домах, планируемые к сносу, провели капремонт на кругленькую сумму. Фото: пресс-служба ОНФВ Омутнинске в домах, планируемые к сносу, провели капремонт на кругленькую сумму. Фото: пресс-служба ОНФ
Изменить размер текста:

Более двух лет некоторые жители региона считались жильцами аварийных домов. По области таких «физически устаревших» объектов было пять. Кировская прокуратура выявила их в ходе проверок. Все они расположены в Кирове, Оричевском и Омутнинском районах.

Как пояснили в ведомстве, виной всему неудовлетворительная работа органов власти и регионального оператора. После проведенного капремонта они должны были, исключить эти здания из списков аварийного жилья. Однако, в течение двух-трех лет необходимые меры не предпринимались.

Прокуроры направили должностным лицам представления об устранении нарушений.

Напомним, что в Омутнинском районе пять домов, признанных аварийными и подлежащих сносу, отремонтировали на сумму 5,7 миллионов рублей. По этому делу проводилось расследование. Сейчас дело находится в суде. Сторона обвинения настаивает на возвращении потраченных Фондом капремонта миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировский дирижер стал стипендиантом министерства культуры РФ
«Никогда такого не было, и вот опять»: под тяжестью лесовоза провалился мост через реку Жекан
«Ростелеком» завершил исследования типового решения по безопасности при обработке биометрических данных
Екатерина Белых: «Решение о разводе – непростое для меня»
Заместителя технического директора ОА «КЧУС» наказали за нарушение правил охраны окружающей среды
Кировская область станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
В Кирове завершилась четырехдневная акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019»
В Кировской области в 122 домах не могут завершить капремонт больше года
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» предупреждает: хищение энергооборудования – смертельно опасно, противозаконно и наказуемо
Бездействие власти: в Кирове в 20 объектах культурного наследия не стали делать капремонт
Астровыезд в Хреново: кировчан приглашают понаблюдать за метеорным потоком
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
«Ушел в лес и не вернулся»: в Кировской области разыскивают 70-летнего грибника