2019-08-06T15:45:00+03:00
Общество

Бездействие власти: в Кирове в 20 объектах культурного наследия не стали делать капремонт

Аналогичные здания есть и в семи районах области
Евгений ДЕМИХОВ
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Такими темпами исторические здания превратятся в руины прежде, чем их отреставрируютТакими темпами исторические здания превратятся в руины прежде, чем их отреставрируютФото: Тимур ХАНОВ
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20 многоквартирных домов, признанных объектами культурного наследия федерального и регионального уровня, не попали в программу капремонта.

- Их не включили в связи с тем, что стоимость ремонта превышает установленную предельную стоимость работ, - отметили в прокуратуре по Кировской области. - Бездействие со стороны органов власти привело к тому, что эти дома не будут восстанавливаться в рамках федеральной программы.

Кстати, таких объектов на территории региона десятки. Помимо областного центра, объекты культурного наследия, не внесенные в программу капремонта, есть еще и в Арбажском, Котельничском, Орловском, Слободском, Советском, Уржумском и Яранском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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