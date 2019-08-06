Бездействие власти: в Кирове в 20 объектах культурного наследия не стали делать капремонт
20 многоквартирных домов, признанных объектами культурного наследия федерального и регионального уровня, не попали в программу капремонта.
- Их не включили в связи с тем, что стоимость ремонта превышает установленную предельную стоимость работ, - отметили в прокуратуре по Кировской области. - Бездействие со стороны органов власти привело к тому, что эти дома не будут восстанавливаться в рамках федеральной программы.
Кстати, таких объектов на территории региона десятки. Помимо областного центра, объекты культурного наследия, не внесенные в программу капремонта, есть еще и в Арбажском, Котельничском, Орловском, Слободском, Советском, Уржумском и Яранском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU