2019-08-06T14:10:53+03:00
Общество

Астровыезд в Хреново: кировчан приглашают понаблюдать за метеорным потоком

Мероприятие состоится только при малооблачной погоде
Анна КРЮКОВА
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Кировчанам предлагают насладиться красотой звездного неба вдали от городских огней. Фото: vk.com/astro_kirovКировчанам предлагают насладиться красотой звездного неба вдали от городских огней. Фото: vk.com/astro_kirov
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В субботу, 10 августа, жители города смогут понаблюдать за долгожданным августовским звездопадом - метеорным потоком Персеиды. Для этого создатели сообщества «Любительская метеорология» в Кирове организуют астровыезд в поселок Хреново.

- На выезде нас ждут: метеорный поток Персеиды, экскурсия по созвездиям летнего неба, лекция о небесных явлениях, Луна, Юпитер, Сатурн и объекты дальнего космоса, - уточнили в паблике. - Наблюдать будем непосредственно в поле.

Сбор запланирован в 19.00 на Театральной площади со стороны Драматического театра. Затем участники распределятся по машинам и отправятся на место наблюдений. Для участия в астровыезде нужно предварительно записаться в сообществе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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