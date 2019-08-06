2019-08-06T13:05:15+03:00
Общество

«Ушел в лес и не вернулся»: в Кировской области разыскивают 70-летнего грибника

Мужчина пропал 2 августа
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Пенсионера не могут найти пятый день. Фото: vk.com/lizaalert_kirovПенсионера не могут найти пятый день. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
Изменить размер текста:

В Кировской области продолжаются поиски 70-летнего Константина Сергеева. Мужчина пропал 2 августа. В этот день он ушел из дома в Мурашах и не вернулся. С тех пор его местонахождение неизвестно.

К поискам пропавшего присоединились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Они сообщили приметы пропавшего: рост 160 см, худощавое телосложение, чёрные волосы, карие глаза, носит усы. Константин Сергеев был одет в коричневый камуфляжный костюм, резиновые сапоги. С собой он взял корзинку и цветную тканевую сумку.

Любую информацию о пропавшем просим сообщать по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировский дирижер стал стипендиантом министерства культуры РФ
«Никогда такого не было, и вот опять»: под тяжестью лесовоза провалился мост через реку Жекан
«Ростелеком» завершил исследования типового решения по безопасности при обработке биометрических данных
Екатерина Белых: «Решение о разводе – непростое для меня»
Заместителя технического директора ОА «КЧУС» наказали за нарушение правил охраны окружающей среды
Кировская область станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
В Кирове завершилась четырехдневная акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019»
В Кировской области в 122 домах не могут завершить капремонт больше года
Пять домов Кировской области после капремонта признали аварийными
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» предупреждает: хищение энергооборудования – смертельно опасно, противозаконно и наказуемо
Бездействие власти: в Кирове в 20 объектах культурного наследия не стали делать капремонт
Астровыезд в Хреново: кировчан приглашают понаблюдать за метеорным потоком
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»