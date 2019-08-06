«Ушел в лес и не вернулся»: в Кировской области разыскивают 70-летнего грибника

СЕГОДНЯ 12:34 2019-08-06T13:05:15+03:00

Пенсионера не могут найти пятый день. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

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В Кировской области продолжаются поиски 70-летнего Константина Сергеева. Мужчина пропал 2 августа. В этот день он ушел из дома в Мурашах и не вернулся. С тех пор его местонахождение неизвестно.

К поискам пропавшего присоединились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Они сообщили приметы пропавшего: рост 160 см, худощавое телосложение, чёрные волосы, карие глаза, носит усы. Константин Сергеев был одет в коричневый камуфляжный костюм, резиновые сапоги. С собой он взял корзинку и цветную тканевую сумку.

Любую информацию о пропавшем просим сообщать по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU