«Ушел в лес и не вернулся»: в Кировской области разыскивают 70-летнего грибника
Мужчина пропал 2 августа
Пенсионера не могут найти пятый день. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
Изменить размер текста:
В Кировской области продолжаются поиски 70-летнего Константина Сергеева. Мужчина пропал 2 августа. В этот день он ушел из дома в Мурашах и не вернулся. С тех пор его местонахождение неизвестно.
К поискам пропавшего присоединились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Они сообщили приметы пропавшего: рост 160 см, худощавое телосложение, чёрные волосы, карие глаза, носит усы. Константин Сергеев был одет в коричневый камуфляжный костюм, резиновые сапоги. С собой он взял корзинку и цветную тканевую сумку.
Любую информацию о пропавшем просим сообщать по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU