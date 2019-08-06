СКР: в кировском Росреестре прошли обыски ФСБ и полиции

СЕГОДНЯ 10:21 2019-08-06T13:01:15+03:00

В Управлении кировского Росреестра не обратили внимания на то, что объекты принадлежат другому юридическому лицу. Фото: google.com

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Силовики занимались обысками в госучреждении 1 августа. В Управлении Росреестра по Кировской области были изъяты документы. Эти мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела.

- По факту внесения сотрудниками Управления в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений было возбуждено уголовное дело, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - На данный момент выясняются обстоятельства и причастные.

Как рассказали следователи, все дело в незаконной регистрации имущества, принадлежащего одной компании, на имя другого юридического лица. В октябре 2018 года конкурсный управляющий ООО «ИК «КБФ» подал заявление в МФЦ. Он хотел зарегистрировать на имя своей организации два здания, железобетонную плотину, сооружение подъездного пути и столовую. Эти объекты принадлежали другой организации - «Сокольскому фанерному комбинату». Право собственности оформили, как выяснилось впоследствии, незаконно.

Виновному грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU