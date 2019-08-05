2019-08-05T18:22:11+03:00
Происшествия

Фрилансер из Курской области «развел» на деньги 20 кировчан

В его квартире нашли порядка 30 сим-карт и несколько телефонов, при помощи которых он обманывал людей
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
В квартире молодого человека нашли «инструменты» для обмана людей. Фото: УМВД России по Кировской областиВ квартире молодого человека нашли «инструменты» для обмана людей. Фото: УМВД России по Кировской области
Изменить размер текста:

- Не знаю, за что меня задержали, - сказал 27-летний программист на допросе. - Подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 158.

За кражу с банковского счета молодому человеку грозит до шести лет тюрьмы. Дело только за доказательствами. А их предостаточно: во время обыска в квартире фрилансера нашли 10 «отработанных» сим-карт, 20 - готовых к использованию и несколько мобильников. Все это - инструменты дистанционного мошенника, используя которые молодой человек мог обманывать кировчан. Одним из потерпевших стал пенсионер. Ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с карты старичка незаконно пытаются снять деньги. Дальше схема известная - у напуганного мужчины узнали все данные счетов и уже на самом деле похитили деньги.

- На данный момент устанавливается причастность молодого человека к другим преступлениям, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Его задержали.

В скором времени ранее судимого программиста привезут из родной области в Киров и отправят в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Компания «Россети Центр» ввела в эксплуатацию первую в Центральной России цифровую подстанцию
В Кировской области выросли цены на жилье
Метеопредупреждение от МЧС на 6 августа: в Кирове будет сильная гроза с ливнем и ветром
В Кировской области самые высокие в ПФО цены на бензин и дизтопливо
Прогноз погоды на неделю: в Кирове потеплеет до +20 градусов
Big Data МегаФона помогла ускорить 4G в Кировской области
В Кирове автомобиль снес забор у Первомайского суда и перевернулся
В первом полугодии 2019 года Кировэнерго отремонтировал более 2,8 тысячи километров линий электропередачи
«Колоссальное количество осадков»: на Кировскую область надвигается циклон с сильными дождями
«Всем охота ямки залатать»: в Коминтерне неизвестные украли несколько тонн асфальта
Кировчанин украл из КамАЗа мешок замороженного мяса
Зубец тракторной газонокосилки пробил окно машины и попал в голову женщине
День физкультурника в Кирове: для праздничных гуляний перекроют улицу Солнечную
Кинула стакан – разбила губу, сломала нос: Росгвардия в Слободском задержала дебоширку
Упавшая фуражка и уголовное дело: пьяный водитель иномарки напал на инспектора ДПС
Цена за вывоз мусора: кировчане будут платить за ТКО на 150 рублей меньше
Какую воду лучше покупать?
Трагически погиб на Алтае: стало известно о смерти кировского фотографа и видеооператора