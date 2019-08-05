Фрилансер из Курской области «развел» на деньги 20 кировчан

СЕГОДНЯ 17:41 2019-08-05T18:22:11+03:00

В его квартире нашли порядка 30 сим-карт и несколько телефонов, при помощи которых он обманывал людей

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- Не знаю, за что меня задержали, - сказал 27-летний программист на допросе. - Подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 158.

За кражу с банковского счета молодому человеку грозит до шести лет тюрьмы. Дело только за доказательствами. А их предостаточно: во время обыска в квартире фрилансера нашли 10 «отработанных» сим-карт, 20 - готовых к использованию и несколько мобильников. Все это - инструменты дистанционного мошенника, используя которые молодой человек мог обманывать кировчан. Одним из потерпевших стал пенсионер. Ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с карты старичка незаконно пытаются снять деньги. Дальше схема известная - у напуганного мужчины узнали все данные счетов и уже на самом деле похитили деньги.

- На данный момент устанавливается причастность молодого человека к другим преступлениям, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Его задержали.

В скором времени ранее судимого программиста привезут из родной области в Киров и отправят в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU