Фрилансер из Курской области «развел» на деньги 20 кировчан
- Не знаю, за что меня задержали, - сказал 27-летний программист на допросе. - Подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 158.
За кражу с банковского счета молодому человеку грозит до шести лет тюрьмы. Дело только за доказательствами. А их предостаточно: во время обыска в квартире фрилансера нашли 10 «отработанных» сим-карт, 20 - готовых к использованию и несколько мобильников. Все это - инструменты дистанционного мошенника, используя которые молодой человек мог обманывать кировчан. Одним из потерпевших стал пенсионер. Ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с карты старичка незаконно пытаются снять деньги. Дальше схема известная - у напуганного мужчины узнали все данные счетов и уже на самом деле похитили деньги.
- На данный момент устанавливается причастность молодого человека к другим преступлениям, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Его задержали.
В скором времени ранее судимого программиста привезут из родной области в Киров и отправят в СИЗО.
ИСТОЧНИК KP.RU