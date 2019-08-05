Метеопредупреждение от МЧС на 6 августа: в Кирове будет сильная гроза с ливнем и ветром

СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-05T15:17:41+03:00

Это может быть связано с приходом южного циклона

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Во вторник, 6 августа, в областном центре может выпасть больше половины месячной нормы осадков. Кировские спасатели предупреждают жителей региона о надвигающемся ненастье. Кировчан ожидают сильные дожди, грозы и ветры с порывами до 19 метров в секунду (это шквалистый ветер).

Кстати, о предстоящих «выкрутасах» погоды предупреждали и кировские метеорологи-любители. Они сообщили о том, что в ближайшие двое суток в области выпадет порядка 60-70 миллиметров осадков. И это при месячной норме для августа - 80 миллиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU