2019-08-05T15:17:41+03:00
Происшествия

Метеопредупреждение от МЧС на 6 августа: в Кирове будет сильная гроза с ливнем и ветром

Это может быть связано с приходом южного циклона
Евгений ДЕМИХОВ
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Судя по долгосрочным прогнозам, эта гроза станет «финальным аккордом»Судя по долгосрочным прогнозам, эта гроза станет «финальным аккордом»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Во вторник, 6 августа, в областном центре может выпасть больше половины месячной нормы осадков. Кировские спасатели предупреждают жителей региона о надвигающемся ненастье. Кировчан ожидают сильные дожди, грозы и ветры с порывами до 19 метров в секунду (это шквалистый ветер).

Кстати, о предстоящих «выкрутасах» погоды предупреждали и кировские метеорологи-любители. Они сообщили о том, что в ближайшие двое суток в области выпадет порядка 60-70 миллиметров осадков. И это при месячной норме для августа - 80 миллиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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