Метеопредупреждение от МЧС на 6 августа: в Кирове будет сильная гроза с ливнем и ветром
Это может быть связано с приходом южного циклона
Судя по долгосрочным прогнозам, эта гроза станет «финальным аккордом»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Во вторник, 6 августа, в областном центре может выпасть больше половины месячной нормы осадков. Кировские спасатели предупреждают жителей региона о надвигающемся ненастье. Кировчан ожидают сильные дожди, грозы и ветры с порывами до 19 метров в секунду (это шквалистый ветер).
Кстати, о предстоящих «выкрутасах» погоды предупреждали и кировские метеорологи-любители. Они сообщили о том, что в ближайшие двое суток в области выпадет порядка 60-70 миллиметров осадков. И это при месячной норме для августа - 80 миллиметров.
ИСТОЧНИК KP.RU