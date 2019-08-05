2019-08-05T15:56:45+03:00
Авто

В Кировской области самые высокие в ПФО цены на бензин и дизтопливо

По большинству показателей наш регион лидирует в рейтинге
Евгений ДЕМИХОВ
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Автовладельцы жалуются: скоро съездить до заправки будет настоящей роскошьюАвтовладельцы жалуются: скоро съездить до заправки будет настоящей роскошьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стоимость топлива - один из самых животрепещущих вопросов для жителей России. Кировчан он волнует не меньше, чем других граждан страны. Ведь от стоимости бензина и дизельного топлива зависят не только расходы автомобилистов, но и стоимость проездного, которая не менялась с 2017 года.

По данным Росстата, Кировская область находится на первом месте по средней стоимости многих видов нефтепродуктов в ПФО. В частности, мы лидируем по цене за литр на АИ-92, АИ-95, АИ-98 и дизтопливо. На 29 июля этого года средний ценник на них составлял 42,83, 46,03, 52,64, и 46,76 рубля соответственно.

Если все самые высокие показатели собрала Кировская область, то самое дешевое топливо (в зависимости от вида) можно приобрести в разных регионах. Так, 92-й бензин дешевле в Пензе (42,17 рубля за литр), 95-й - в Ульяновске (44,32), 98-й - также в Ульяновске (49,28), а дизельное топливо - в Казани (44,45).

ИСТОЧНИК KP.RU

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