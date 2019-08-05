«Колоссальное количество осадков»: на Кировскую область надвигается циклон с сильными дождями

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-05T10:29:54+03:00

Изменить размер текста: A A

На область надвигается активный южный циклон. Воздушная масса принесет сильные дожди и ветер. Об этом сообщили в группе «Любительская метеорология» в Кирове.

- Траектория активного вихря еще продолжает незначительно меняться, - уточнили метеорологи-любители. - Но скорее всего сильные дожди пройдут на юге, юго-востоке, востоке и северо-востоке Кировской области.

Также в сообществе уточняется, что суммарно за два дня может выпасть более 60-70 миллиметров осадков. Ожидаются порывы северо-западного ветра до 17-19 м/с.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, дожди и холод в Кирове прекратятся после 10 августа. В светлое время суток столбик термометра будет достигать чуть ли не +25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU