«Колоссальное количество осадков»: на Кировскую область надвигается циклон с сильными дождями
На область надвигается активный южный циклон. Воздушная масса принесет сильные дожди и ветер. Об этом сообщили в группе «Любительская метеорология» в Кирове.
- Траектория активного вихря еще продолжает незначительно меняться, - уточнили метеорологи-любители. - Но скорее всего сильные дожди пройдут на юге, юго-востоке, востоке и северо-востоке Кировской области.
Также в сообществе уточняется, что суммарно за два дня может выпасть более 60-70 миллиметров осадков. Ожидаются порывы северо-западного ветра до 17-19 м/с.
Напомним, что по прогнозам синоптиков, дожди и холод в Кирове прекратятся после 10 августа. В светлое время суток столбик термометра будет достигать чуть ли не +25 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU