2019-08-04T13:10:09+03:00
Общество

«Всем охото ямки залатать»: в Коминтерне неизвестные украли несколько тонн асфальта

Информация о хищении века появилась в социальных сетях
Елизавета Захарова
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Кировчанин пожаловался, что в Коминтерне неизвестные украли 15 тонн асфальта. Фото: vk.com/zlo43Кировчанин пожаловался, что в Коминтерне неизвестные украли 15 тонн асфальта. Фото: vk.com/zlo43
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В кировских социальных сетях появилась информация о краже века. По данным информатора, злоумышленникам удалось за сорок минут украсть 15 тонн асфальта. Если быть точнее то несколько горок асфальтогранулята, который завезли в Коминтерн для ремонта улицы Кедровой.

— На проезде Вятский посад произошла кража асфальтовой крошки погрузчиком JCB и грузового автомобиля (номера не запомнили), украдено 15 тонн... – написал в социальных сетях местный житель. — Просим всех, кто видел или может помочь иной информацией, сообщить по номеру 02 (полиция).. Написать в сообщениях..

Однако в деле о таком крупном грабеже у кировчан возникло слишком много вопросов. И больше не к воришкам, а к автору поста: подозрительно много мужчина знает о времени, масштабах кражи.

— А вы как перевешивали, когда они воровали? – спросил в комментариях Аристарх.

— Автор, ты на весах был – в деле, – вторил Сергей.

А некоторые и вовсе предположили как легко и просто вычислить воров для этого надо проверить лишь телефонные сигналы.

— Явно те, кто приехал, были с сотовыми телефонами, – написал Дмитрий. — Вычислить полиции их в таком случае несложно. Техника известна, время указано, все, кто был в районе этой сотовой связи, – на проверку. Запрос из полиции сотовому оператору и нет проблем.

Информации от правоохранительных органов о краже 15 тонн асфальта не поступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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