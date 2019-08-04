2019-08-04T12:35:23+03:00
Общество

Кировчанин украл из КАМАЗа мешок замороженного мяса

Ранним утром вор попался патрулю Росгвардии
Елизавета Захарова
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Патруль Росгвардии задержал похитителя мяса. Фото: Вневедомственная охрана Росгвардии Кировской областиПатруль Росгвардии задержал похитителя мяса. Фото: Вневедомственная охрана Росгвардии Кировской области
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Сотрудники Росгвардии во время ночного патруля вновь поймали воришку. Однако на этот раз преступник удивил сотрудников своей находчивостью. В семь часов утра кировчанин тащил в мешке замороженное мясо.

Силовиков насторожил вид мужчины ранним утром. А когда воришка занервничал при виде патрульной машины, стало ясно – дело здесь не чисто.

Росгвардейцы остановились, спросили в чем дело и прохожий сразу выпалил: в мешке - краденое мясо.

Около трех часов ночи мужчина увидел припаркованный на Ленина КАМАЗ, в нем замороженные продукты. Он взял мешок и стащил его, до утра спрятал, а с рассветом понес домой и попался.

Кировчанина задержали. Доставили в полицейский участок. Теперь разбираться в ночных похождениях 37-летнего мужчины будут полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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