Кировчанин украл из КАМАЗа мешок замороженного мяса
Сотрудники Росгвардии во время ночного патруля вновь поймали воришку. Однако на этот раз преступник удивил сотрудников своей находчивостью. В семь часов утра кировчанин тащил в мешке замороженное мясо.
Силовиков насторожил вид мужчины ранним утром. А когда воришка занервничал при виде патрульной машины, стало ясно – дело здесь не чисто.
Росгвардейцы остановились, спросили в чем дело и прохожий сразу выпалил: в мешке - краденое мясо.
Около трех часов ночи мужчина увидел припаркованный на Ленина КАМАЗ, в нем замороженные продукты. Он взял мешок и стащил его, до утра спрятал, а с рассветом понес домой и попался.
Кировчанина задержали. Доставили в полицейский участок. Теперь разбираться в ночных похождениях 37-летнего мужчины будут полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU