Жизни ничего не угрожает: зубец тракторной газонокосилки пробил окно машины и попал в голову женщине

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-04T12:15:04+03:00

На улице работал один из новых тракторов МТЗ-320 с навесным оборудованием. Фото: admkirov.ru

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На перекрестке улиц Московская и Производственная произошло необычное ДТП, которое могло закончиться трагедией. Трактор косил траву на газоне, но наехал на арматуру. От удара об железную деталь один из зубцов газонокосилки отломился и выскочил из-под трактора.

На высокой скорости нож пробил окно одной из машин, и попал в голову пассажирке. На место происшествия за четыре минуты приехали медики. Диагностировали касательное ранение, оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

В администрации города Кирова отметили, что действия тракториста проверят.

— Используемое навесное оборудование оснащено специальными защитными устройствами от подобных случаев, но, к сожалению, в данной ситуации этого оказалось недостаточно, - сообщил первый заместитель руководителя ГДМС Денис Рысев. - Мы обязательно сделаем выводы из случившегося и проработаем комплекс дополнительных мер безопасности при механизированном кошении в городе. В любом случае всем сотрудникам будет строго указано на необходимость предварительной визуальной проверки участков перед началом кошения.

Пострадавшим принесли извинения. Им будет оказана вся необходимая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU