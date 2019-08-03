Кинула стакан – разбила губу, сломала нос: Росгвардия в Слободском задержал дебоширку

СЕГОДНЯ 14:18 2019-08-03T14:18:18+03:00

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В Слободском Росгвардия вновь выехала на сигнал тревоги в одно из местных кафе. Когда силовики приехали на место происшествия, то увидели сотрудницу, которая из вызвала: у нее была разбита губа и сломан зуб.

Как пояснила администратор, посетительница не первый час отдыхала в кафе, выпивала. Но между ними возникла ссора, дебоширка сначала кричала на сотрудницу кафе. А после, разъярившись, схватила стакан и бросила в администратора.

Дебоширку задержали и отправили в отделение полиции, где выяснили, что девушка – двадцатишестилетняя местная жительница. Расследованием занимается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU