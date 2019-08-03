Кинула стакан – разбила губу, сломала нос: Росгвардия в Слободском задержал дебоширку
Девушка отдыхала в кафе и поссорилась с работницей
Силовики получили сигнал тревоги из одного из кафе. Фото: Вневедомственная охрана Росгвардии
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В Слободском Росгвардия вновь выехала на сигнал тревоги в одно из местных кафе. Когда силовики приехали на место происшествия, то увидели сотрудницу, которая из вызвала: у нее была разбита губа и сломан зуб.
Как пояснила администратор, посетительница не первый час отдыхала в кафе, выпивала. Но между ними возникла ссора, дебоширка сначала кричала на сотрудницу кафе. А после, разъярившись, схватила стакан и бросила в администратора.
Дебоширку задержали и отправили в отделение полиции, где выяснили, что девушка – двадцатишестилетняя местная жительница. Расследованием занимается полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU