2019-08-03T13:39:21+03:00
Происшествия

Упавшая фуражка и уголовное дело: пьяный водитель иномарки напал на инспектора ДПС

Мужчина оскорблял, материл сотрудников при исполнении, и пытался их избить
Елизавета Захарова
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Мужчину задержали за проезд на красный свет и пьяное вождение. Фото: ren.tvМужчину задержали за проезд на красный свет и пьяное вождение. Фото: ren.tv
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В Кирове задержали пьяного водителя иномарки. Правда, чтобы доставить его в отделение сотрудникам госавтоинспекции пришлось потрудиться. Автолюбитель оказался буйным.

– Я ехал домой на Потребкооперации, – рассказал инспекторам задержанный.

«Мерседес», по словам мужчины, ему и принадлежит, имеются даже водительские права. Однако, предъявлять их кировчанин не захотел.

Вместо этого он распустил язык и руки – начал оскорблять инспекторов. Попытался их ударить. Но он резких телодвижений пострадала только фуражка одного из сотрудников. Задержанный смахнул ее на асфальт, после чего сам с ним и встретился: инспекторы заломили ему руки и вновь надели наручники.

Вместо «административки» за езду в пьяном виде и нарушение ПДД, пьяный кировчанин может получит уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

В УГИБДД по Кировской области рассказали, что задержанным оказался 26-летний парень. Он на высокой скорости промчался на красный сигнал светофора и не реагировал на требования полиции остановиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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