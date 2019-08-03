Упавшая фуражка и уголовное дело: пьяный водитель иномарки напал на инспектора ДПС
В Кирове задержали пьяного водителя иномарки. Правда, чтобы доставить его в отделение сотрудникам госавтоинспекции пришлось потрудиться. Автолюбитель оказался буйным.
– Я ехал домой на Потребкооперации, – рассказал инспекторам задержанный.
«Мерседес», по словам мужчины, ему и принадлежит, имеются даже водительские права. Однако, предъявлять их кировчанин не захотел.
Вместо этого он распустил язык и руки – начал оскорблять инспекторов. Попытался их ударить. Но он резких телодвижений пострадала только фуражка одного из сотрудников. Задержанный смахнул ее на асфальт, после чего сам с ним и встретился: инспекторы заломили ему руки и вновь надели наручники.
Вместо «административки» за езду в пьяном виде и нарушение ПДД, пьяный кировчанин может получит уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).
В УГИБДД по Кировской области рассказали, что задержанным оказался 26-летний парень. Он на высокой скорости промчался на красный сигнал светофора и не реагировал на требования полиции остановиться.
ИСТОЧНИК KP.RU