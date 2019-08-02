2019-08-02T17:42:50+03:00
Общество

Цена за вывоз мусор: кировчане будут платить за ТКО на 150 рублей меньше

Новый норматив установила Региональная служба по тарифам
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Новый норматив установила Региональная служба по тарифамНовый норматив установила Региональная служба по тарифамФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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С осени в Кирове изменится тариф на ТКО. Новые цифры в квитанциях обрадуют кировчан: теперь за вывоз мусора они будут платить на 15,7% меньше. Такое решение приняли в Региональной службе по тарифам Кировской области.

Так, к примеру, с 1 июля жители области платили 960,68 рублей, теперь – 809,20 рублей.

А жители частного сектора с осени будут экономить почти 12 рублей! Ежемесячная плата рассчитывается по количеству человек, проживающих в доме. С 1 сентября за каждую «душу» необходимо будет платить 116,79 рублей (когда еще летом тариф составлял 138,66 рублей).

Жильцы многоквартирников будут платить 4,18 рублей за один квадратный метр. Снижение на 78 копеек.

Жители Кирово-Чепецка тоже почувствуют разницу: за квадратный метр они заплатят 3,98 рублей, а за человека, проживающего в частном секторе, 111,27. До этого чепчане платили 4,72 и 132,09 соответственно.

В области тариф един: плата будет взиматься с количества проживающих и составит 97,78 рубля с человека (было 116,08).

Правительство области также напоминает о правилах расчета платы за ТКО, которые вступят в силу с 1 сентября. Для того, чтобы узнать сумму, которую придется заплатить необходимо знать лишь количество проживающих или площадь квартиры.

Формула для жителей многоквартирных домов в Кирове

«Количество кв. метров» х 809,196 (единый тариф) х 0,062 (норматив накопления) / 12 месяцев.

Формула для частного сектора

«Количество проживающих» х 809,196 рублей х 1,732 (норматив накопления)/12 месяцев.

Формула для жителей многоквартирных домов в Кирово-Чепецке

«Количество кв. метров» х 809,196 х 0,059/12 месяцев

Формула для частного сектора в Кирово-Чепецке

«Количество проживающих х 809,196 рублей х 1,65 /12 месяцев.

Формула для областных жителей

«Количество проживающих» х 809,196 рублей х 1,45 /12 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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