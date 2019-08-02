2019-08-02T15:21:22+03:00
Происшествия

Погода на 3 и 4 августа в Кирове: будет прохладно и дождливо

Воздух прогреется до +15 градусов
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Выходные будут пасмурными. Фото: Лариса РОЖИНАВыходные будут пасмурными. Фото: Лариса РОЖИНА
Изменить размер текста:

К сожалению, лето в Киров возвращаться не планирует. Первые выходные августа окажутся пасмурными и прохладными. Так, в субботу, 3 августа, утром воздух прогреется до +13 градусов. Днем, по прогнозам rp5.ru, станет на два градуса теплее. Вечером в городе пройдет дождь. Температура воздуха составит +12 градусов.

В воскресенье утром, 4 августа, будет облачно с прояснениями. Столбик термометра окажется на отметке +13. Днем в Кирове снова пройдет дождь. Воздух прогреется до +14 градусов. Вечером дождь продолжит идти. Похолодает до +9. Ночью ожидается +6 градусов.

Напомним, что потепление придет в наш город только в конце августа. Воздух будет прогреваться до +25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«УРАЛХИМ» выпустил в реку Вятка тысячи мальков стерляди
В первом полугодии 2019 года Кировэнерго пресек более 500 случаев энерговоровства
Дворы вблизи путепровода в Чистых прудах благоустроят к 15 августа
Ленты с мухами и паутины под потолком: предпринимателя, хранившего тонну мяса в антисанитарии, оштрафовали на 3 тысячи рублей
За первые шесть месяцев 2019 года в Кировэнерго обратились более 11,8 тысячи потребителей
В Фаленском районе опрокинулся «КамАЗ» с цистернами
Сотни специалистов кировских предприятий смогли пройти повышение квалификации за рубежом
Киров растет, а область вымирает: население сократилось за год на 11,1 тысячи человек
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
«Комсомолка» стала первой в рейтинге самых читаемых СМИ Кировской области за июль
«Дубленка мужская - одна штука»: за квартирную кражу кировчанина отправили на исправработы
37 тысяч исследований показали, что объект в Мирном не разрушает экологию и не угрожает жизни людей
«Сжечь, прокляты!» В Шабалино «колдунья» после ритуала вырвала 100 тысяч рублей из рук пенсионерки и сбежала
Кирово-чепецкий филиал «УРАЛХИМа» - крупнейший налогоплательщик региона
В Кирове из-за ночного пожара эвакуировали 15 человек из дома
На 470 тысяч рублей больше: КТК начислили кировчанам «высокую» коммуналку из-за неверных данных
«Россети Центр и Приволжье» за 6 месяцев обеспечила выдачу потребителям более 360 МВт мощности
Больше сотни домов в Кирове останутся без горячей воды в августе
«А ты готов?»: активисты проводят опрос кировчан о готовности к борьбе против «Марадыковского»