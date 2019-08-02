Погода на 3 и 4 августа в Кирове: будет прохладно и дождливо
К сожалению, лето в Киров возвращаться не планирует. Первые выходные августа окажутся пасмурными и прохладными. Так, в субботу, 3 августа, утром воздух прогреется до +13 градусов. Днем, по прогнозам rp5.ru, станет на два градуса теплее. Вечером в городе пройдет дождь. Температура воздуха составит +12 градусов.
В воскресенье утром, 4 августа, будет облачно с прояснениями. Столбик термометра окажется на отметке +13. Днем в Кирове снова пройдет дождь. Воздух прогреется до +14 градусов. Вечером дождь продолжит идти. Похолодает до +9. Ночью ожидается +6 градусов.
Напомним, что потепление придет в наш город только в конце августа. Воздух будет прогреваться до +25 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU