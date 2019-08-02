2019-08-02T13:39:43+03:00
Общество

Дворы вблизи путепровода в Чистых прудах благоустроят к 15 августа

Также будет восстановлена парковка
Анна КРЮКОВА
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Александр Чурин провел встречу с жителями близлежащих домов. Фото: kirovreg.ruАлександр Чурин провел встречу с жителями близлежащих домов. Фото: kirovreg.ru
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К 15 августа завершится благоустройство дворов вблизи путепровода в Чистых прудах. Об этом сообщили представители администрации города на выездном совещании. Так, работы пройдут на территории домов № 40а, 42а, 46 по улице Попова. Также будет отремонтирован выезд на Комсомольскую площадь. У дома № 44 восстановят парковки. Кроме того, новые парковочные места появятся и на месте снесенного дома. Планируется, что площадь этого участка составит 800 квадратных метров.

- Строительство путепровода завершится в конце августа, - уточнил председатель правительства Кировской области Александр Чурин. - Это крупнейший объект транспортной инфраструктуры в городе, построенный за последние десятилетия. Поэтому при сдаче объекта все должно быть максимально предусмотрено: организация дорожного движения, съезды с путепровода, благоустройство, освещение, дорожные знаки. Сейчас мы видим, что все запланированные работы идут по графику.

К 15 августа будут благоустроены дворы вблизи строительства путепровода в Чистых прудах. Фото: kirovreg.ru

К 15 августа будут благоустроены дворы вблизи строительства путепровода в Чистых прудах. Фото: kirovreg.ru

Также в выездном совещании приняли участие и местные жители. Горожане в очередной раз подняли вопрос о необходимости защитного экрана. Дело в том, что после сноса жилого дома № 40 на улице Пугачева площадка для прогулок детского сада № 164 оказалась никак не огорожена. Поэтому на территорию может попадать пыль от путепровода.

В ответ представители администрации и «Мостоотряда 46» сообщили, что проработают этот вопрос. Также они отметили, что в данном случае применять шумозащитный экран будет малоэффективно. Это связано с тем, что повсеместное применение экранов в условиях плотной застройки невозможно.

Напомним, что в квартирах жилых домов, расположенных рядом с путепроводом, установили оконные блоки в шумозащитном исполнении. Это сделано для того, чтобы снизить уровень шума от транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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