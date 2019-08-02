Ленты с мухами и паутины под потолком: предпринимателя, хранившего тонну мяса в антисанитарии, оштрафовали на 3 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-02T12:51:15+03:00

В цехе обнаружили и другие нарушения

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Ревизор обнаружил, что количество готовых полуфабрикатов превышает массу сырья аж в 5,5 раз. Чем наполняли продукцию, - остается вопросом.

- В ходе проверки выявлены полуфабрикаты общей массой 1,1 тонна без сопроводительных документов, - отметили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республике. - Данные документы должны подтверждать безопасность продукции.

Но это только цветочки. По всему цеху специалисты обнаружили липкие ленты с мухами. Наверняка, насекомые не сразу слетались на них, а успевали посидеть на мясе. Более того, на производстве нашли и других «нелегалов»: под потолком поселились пауки, о чем свидетельствовала паутина. Хотя, возможно, членистоногие поспешили покинуть цех из-за повсеместной ржавчины и грязи.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил предпринимателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на три тысячи рублей, а также его обязали устранить все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU