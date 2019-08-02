Ленты с мухами и паутины под потолком: предпринимателя, хранившего тонну мяса в антисанитарии, оштрафовали на 3 тысячи рублей
Ревизор обнаружил, что количество готовых полуфабрикатов превышает массу сырья аж в 5,5 раз. Чем наполняли продукцию, - остается вопросом.
- В ходе проверки выявлены полуфабрикаты общей массой 1,1 тонна без сопроводительных документов, - отметили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республике. - Данные документы должны подтверждать безопасность продукции.
Но это только цветочки. По всему цеху специалисты обнаружили липкие ленты с мухами. Наверняка, насекомые не сразу слетались на них, а успевали посидеть на мясе. Более того, на производстве нашли и других «нелегалов»: под потолком поселились пауки, о чем свидетельствовала паутина. Хотя, возможно, членистоногие поспешили покинуть цех из-за повсеместной ржавчины и грязи.
За нарушение ветеринарно-санитарных правил предпринимателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на три тысячи рублей, а также его обязали устранить все нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU