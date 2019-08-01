«Комсомолка» стала первой в рейтинге самых читаемых СМИ Кировской области за июль
«Комсомольская правда» в Кирове вновь оказалась первой среди местных СМИ в рейтинге Liveinternet.ru. Издание лидирует по количеству региональных посетителей.
За прошедший месяц на наш сайт зашли более 463 тысячи раз. Уникальными посетителями стали 198 тысяч человек. Из них - 52% читателей из Кировской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU