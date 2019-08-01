2019-08-01T17:05:09+03:00
Общество

«Комсомолка» стала первой в рейтинге самых читаемых СМИ Кировской области за июль

За прошедший месяц наши материалы просмотрели 463 753 раза
Елизавета Захарова
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Фото: liveinternet.ruФото: liveinternet.ru
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«Комсомольская правда» в Кирове вновь оказалась первой среди местных СМИ в рейтинге Liveinternet.ru. Издание лидирует по количеству региональных посетителей.

За прошедший месяц на наш сайт зашли более 463 тысячи раз. Уникальными посетителями стали 198 тысяч человек. Из них - 52% читателей из Кировской области.

Предлагаем вам прочитать пять наиболее популярных материалов за прошедший июль:

Снега не будет: «живучий» циклон принесет осень в Кировскую область

Железнодорожный вокзал Кирова предлагают перенести

По тормозам: водители пропустили напуганного лосенка и его мать, перебегавших трассу

Пчелиный апокалипсис: в Кировской области массово гибнут пчелы

«Пчеловоды боятся идти в суд»: медоносы гибнут массово, а ответить за это некому

ИСТОЧНИК KP.RU

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