«Дубленка мужская - одна штука»: за квартирную кражу кировчанина отправили на исправработы
35-летний житель Кирова захотел поживиться чужим добром и не нашел ничего лучше, как залезть в дом на окраине города и обокрасть его хозяев. Мужчина проник в здание на улице Казанской и собрал все, что попалось под руку: кухонный нож, электрическую плитку, электрический утюг и машинку для стрижки волос.
- Перед тем, как скрыться с места совершения преступления, мужчина подготовил для хищения мужскую дубленку, за которой вернулся позже, - сообщили в прокуратуре Первомайского района города Кирова. - Своими действия злоумышленник причинил потерпевшему ущерб на 5520 рублей.
Недолго, как говорится, музыка играла - похитителя нашли. Под тяжестью улик он сознался и даже отдал чужое имущество. За тайное хищение с незаконным проникновением в помещение мужчина мог отправиться в колонию на шесть лет, однако, учтя все обстоятельства, суд назначил ему исправительные работы на год.
ИСТОЧНИК KP.RU