2019-08-01T15:19:46+03:00
Происшествия

«Дубленка мужская - одна штука»: за квартирную кражу кировчанина отправили на исправработы

Мужчина проник в деревянный дом и стащил бытовую технику и одежду
Евгений ДЕМИХОВ
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Вор проник в чужой дом и вынес из него имущество хозяевВор проник в чужой дом и вынес из него имущество хозяевФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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35-летний житель Кирова захотел поживиться чужим добром и не нашел ничего лучше, как залезть в дом на окраине города и обокрасть его хозяев. Мужчина проник в здание на улице Казанской и собрал все, что попалось под руку: кухонный нож, электрическую плитку, электрический утюг и машинку для стрижки волос.

- Перед тем, как скрыться с места совершения преступления, мужчина подготовил для хищения мужскую дубленку, за которой вернулся позже, - сообщили в прокуратуре Первомайского района города Кирова. - Своими действия злоумышленник причинил потерпевшему ущерб на 5520 рублей.

Недолго, как говорится, музыка играла - похитителя нашли. Под тяжестью улик он сознался и даже отдал чужое имущество. За тайное хищение с незаконным проникновением в помещение мужчина мог отправиться в колонию на шесть лет, однако, учтя все обстоятельства, суд назначил ему исправительные работы на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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