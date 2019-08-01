37 тысяч исследований показали, что объект в Мирном не разрушает экологию и не угрожает жизни людей

СЕГОДНЯ 13:58 2019-08-01T15:38:01+03:00

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Вокруг объекта «Марадыковский» уже несколько месяцев не умолкают споры и дебаты. В Кировской области прошли два митинга против профилирования завода. Все наперебой твердят: если заработает «Марадыковский», область превратится в экологическую бомбу замедленного действия.

Однако в ФМБА заверили, что негативного воздействия на здоровье населения не будет. Эксперты с 2002 года проводят постоянный мониторинг состояния окружающей среды и здоровья населения вокруг поселка Мирный.

Так, руководитель Межрегионального управления № 52 ФМБА Ирина Кунцова отметила, что вблизи объекта непрерывно исследуют сточные воды, атмосферный воздух, почву, снежный покров и воду открытых водоемов на наличие отравляющих природу и людей веществ.

За время эксплуатации объекта было проведено 37 825 исследований.

– Как орган надзора, в первую очередь мы обращаем внимание на безопасные условия рабочих мест, – подчеркнула руководитель Межрегионального управления № 52 ФМБА Ирина Кунцова. – За все время эксплуатации объекта было проведено более 55000 измерений физических факторов рабочей среды: микроклимат, освещенность, вибрация, электромагнитные поля, ионизирующее излучение. В результате исследований было обнаружено 37 превышений гигиенических нормативов. Все они были зафиксированы только на промышленной площадке.

В границах санитарно-защитной зоны и зоны защитных мероприятий превышения концентрации вредных веществ нет.

В зоне защитных мероприятий объекта «Марадыковский» и вблизи нее снизился показатель смертности, а уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности - ниже областного. Кроме того, как показали исследования населения, местные жители не подвержены болезням от острого или хронического воздействия боевых химических отравляющих веществ. Да и заболеваемость оричан злокачественными новообразованиями не превышает областных показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU