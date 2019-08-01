«Сжечь, прокляты!» В Шабалино «колдунья» после ритуала вырвала 100 тысяч рублей из рук пенсионерки и сбежала

СЕГОДНЯ 13:55 2019-08-01T14:53:17+03:00

Женщина может скрываться от правосудия на красной иномарке. Фото: УМВД России по Кировской области

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Ловкость рук и никакого мошенничества? Это крылатое выражение точно не относится к случаю, который произошел в Шабалинском районе. 31 июля в местное отделение полиции пришла 80-летняя женщина. Расстроенная пенсионерка рассказала о том, как ее ограбила «колдунья».

- В дверь ее дома постучалась незнакомая женщина, - передали рассказ потерпевшей в УМВД России по Кировской области. - Она сообщила, что на хозяйку наведена порча, которую надо немедленно снять.

После ритуала «чародейка» потребовала «позолотить ручку». Доверчивая пенсионерка достала из закромов коробку со сбережениями, в которой лежало 100 тысяч рублей. Отдавать все деньги она, конечно же, не хотела. Но последовательницу прикладной магии такие планы не устраивали, поэтому с криками: «Деньги прокляты! Их надо сжечь!» - «колдунья» вырвала коробку из рук старушки и устремилась в неизвестность.

По факту грабежа возбудили уголовное дело и объявили подозреваемую в розыск. Как выяснилось, представившаяся колдуньей женщина проживала в Шабалинском районе. Ей 30 лет, хотя выглядит она на все 35 (как утверждается в ориентировке), волосы черные, среднего телосложения, может передвигаться на красном хетчбэке «Хендэ Солярис».

В полиции просят сообщить о ее местонахождении по телефонам: 8 (83345) 2-18-71 или 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU