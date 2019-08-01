В Кирове из-за ночного пожара эвакуировали 15 человек из дома
Одна из квартир в пятиэтажке на улице Маклина, 28, загорелась из-за неисправного электроприбора. В 00.50 часов очевидцы сообщили в пожарную часть об инциденте. На место происшествия прибыло 33 спасателя. За 10 минут им удалось потушить открытый огонь.
- Из здания эвакуировано 15 человек, - сообщают в ОНДПР города Кирова. - Жильцы квартиры, в которой произошел пожар пострадали.
32-летняя женщина отравилась продуктами горения. Ее отправили в больницу. Ее 31-летний муж пострадал меньше. Мужчине оказали первую помощь на месте происшествия.
По предварительным данным, огонь нанес материальный ущерб имуществу жильцов на сумму 150 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU