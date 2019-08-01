В Кирове из-за ночного пожара эвакуировали 15 человек из дома

СЕГОДНЯ 13:29 2019-08-01T13:29:15+03:00

Спасатели вывели из горящего здания двух кировчан. Фото: Архив "КП"

Два жильца пострадали от возгарания

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Одна из квартир в пятиэтажке на улице Маклина, 28, загорелась из-за неисправного электроприбора. В 00.50 часов очевидцы сообщили в пожарную часть об инциденте. На место происшествия прибыло 33 спасателя. За 10 минут им удалось потушить открытый огонь.

- Из здания эвакуировано 15 человек, - сообщают в ОНДПР города Кирова. - Жильцы квартиры, в которой произошел пожар пострадали.

32-летняя женщина отравилась продуктами горения. Ее отправили в больницу. Ее 31-летний муж пострадал меньше. Мужчине оказали первую помощь на месте происшествия.

По предварительным данным, огонь нанес материальный ущерб имуществу жильцов на сумму 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU