2019-08-01T14:34:23+03:00
Общество

На 470 тысяч рублей больше: КТК начислили кировчанам «высокую» коммуналку из-за неверных данных

Ресурсники сделали перерасчет и заплатили штраф
Елизавета Захарова
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Из-за неверных данных о площади квартир жильцам выставили завышенный счет за отоплениеИз-за неверных данных о площади квартир жильцам выставили завышенный счет за отоплениеФото: Олег УКЛАДОВ
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Кировскую теплоснабжающую компанию оштрафовали на 22 тысячи рублей за то, что она начислила жильцам трех домов завышенную плату за коммуналку. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинского района.

Кировчане, проживающие в домах № 10 на улице Сурикова, № 28 и № 43 на Щорса, должны платить за отопление, исходя из размеров жилого помещения. Однако у КТК во время отопительного сезона 2018-2019 года были указаны ложные данные о площадях. Из-за этого жильцам домов выставляли счета в разы больше: с октября по март они переплатили 470 тысяч рублей.

- В отношении домов по улице Сурикова, 10, а также Щорса, 28 и Щорса, 43 ошибки в начислениях платы за отопление были выявлены, перерасчет произведен еще до направления материалов проверки в прокуратуру, – сообщили «Комсомолке» в Кировском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс». – По двум домам на Щорса перерасчет был сделан в связи с уточнением площади нежилых помещений.

Однако в отношении компании все же возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ «Обман потребителя». КТК выплатили штраф – 22 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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