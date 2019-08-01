«А ты готов?»: активисты проводят опрос кировчан о готовности к борьбе против «Марадыковского»

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-01T10:54:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Кировчане собирают все свои силы на борьбу за перепрофилирование объекта «Марадыковский». Пока власти обещают провести голосование среди жителей города, активисты самостоятельно открыли онлайн-опрос.

— Сегодня опрос о том, насколько мы с вами, жители Кировской области, готовы проявить активность в отстаивании своих интересов, – написали в группе. – Нам будет не лишней любая помощь, поэтому рады участию каждого. Со всеми предложениями и анонимными заявлениями – в личные сообщения администраторов. Если вы готовы помогать, но не хотите или не можете заявить об этом публично, то также добро пожаловать в лички админов.

Желающие высказаться могут выбрать несколько вариантов ответов – той помощи, которую они могут оказать в борьбе против профилирования комплекса в Мирном в завод по переработке отходов первого и второго классов опасности.

Среди вариантов ответа: готовность выходить на массовые акции – 42,7% проголосовавших, желание участвовать во флешмобах и других креативных формах протеста – 14,8% возможность посещать общественные мероприятия и высказывать свое мнение, задавать вопросы представителям власти – 13,8% и организационная помощь: печать листовок, просветительская работа – 11,7%.

Однако больше всего кировчан отдали свои голоса за неготовность помогать, но желание увидеть результаты. Всего в опросе проголосовало 666 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU