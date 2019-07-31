Прокуратура выявила опасные для жизни нарушения на «Вятском картоне»

СЕГОДНЯ 17:49 2019-07-31T21:23:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания по оптовой торговле бумагой «Вятский картон» считается опасным производством. Чтобы работать, не преступая черту закона, такие фирмы должны соблюдать ряд серьезных правил.

Однако, как выявила прокуратура Ленинского района, данное предприятие нарушило многие правила по организации работы и эксплуатации оборудования.

Так, опасные производственные объекты, предназначенные для транспортировки и использования природного газа под давлением (сеть газопотребления, газорегуляторные установки), эксплуатируются компанией без лицензий, а в штате организации числятся специалисты по обслуживанию, не прошедшие соответствующего обучения. Также отсутствуют сведения о медицинских противопоказаниях, планы по обучению работников действиям в случае аварии или инцидента на ОПО, планы о проведении мероприятий по промышленной безопасности, правила ведения работ на ОПО.

Все эти нарушения могли бы привести к трагедии: небезопасная эксплуатация опасных производственных объектов может угрожать жизни и здоровью работников и покупателей товаров «Вятского картона».

Однако руководство компании быстро устранило все нарушения, выявленные прокуратурой. В областное управление Ростехнадзора направлены документы для проведения лицензионной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU