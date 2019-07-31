2019-07-31T17:04:32+03:00
Общество

Не ответил - заплатил: директора кировской школы оштрафовали на пять тысяч рублей

Директор не рассмотрел обращение одного из родителей
Елизавета Захарова
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Директор школы не ответил на обращение родительницы о нарушении закона одним из учителей. Фото: архив «КП»Директор школы не ответил на обращение родительницы о нарушении закона одним из учителей. Фото: архив «КП»
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Директора одной из кировских школ обязали выплатить пятитысячный штраф за неотвеченный обращение от родителей.

Как объяснили в прокуратуре Ленинского района, на имя руководства учебного заведения пришло обращение от одной из родительниц. По ее мнению учитель ее ребенка нарушил закон. Написав директору, женщина так и не дождалась ответа в течение одного месяца. Кроме того, руководство не сообщило и о продлении сроков рассмотрения обращения.

Тогда родительница обратилась в прокуратура за заявлением о нарушении закона уже директором школы. В отношении руководителя учебного заведения было возбуждено административное производство «Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций». Мировой судья обязал директора школа выплатить штраф в размере 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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