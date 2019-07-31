280 часов обязательных работ: 18-летний кировчанин во второй раз попался нетрезвым за рулем

СЕГОДНЯ 16:27 2019-07-31T17:11:16+03:00

В Кирове восемнадцатилетнего водителя на три года лишили прав за пьяную езду Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Кирове сотрудники ДПС поймали очередного любителя пьяных гонок. На этот раз за рулем сидел 18-летний молодой человек. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинского района.

Парня поймали еще в середине марта. Он находился в «семерке» рядом с домом № 18 по улице Деповской. Инспекторы сразу проверили водителя на алкотестере: прибор показал 0,509 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Во время проверки сотрудники ДПС выяснили, что буквально месяц назад молодого человека уже задерживали за вождение в пьяном виде. В феврале его проступок оценили как административное правонарушение. Однако за повторное «пьяное вождение» в его отношении возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Молодой человек полностью признал свою вину. Он получил 280 часов обязательных работ и лишение прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU