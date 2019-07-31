2019-07-31T16:35:54+03:00
Общество

Смертельное ДТП в Орловском районе: фура столкнулась с «Нивой»

Большегруз выехал на встречную полосу
Евгений ДЕМИХОВ
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Обе машины съехали в кювет. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиОбе машины съехали в кювет. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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52-летний водитель «Скании» потерял управление автомобилем. Фура выехала на встречную полосу, по которой ехал 58-летний мужчина на «Ниве». Ни один из водителей не успел среагировать на ситуацию.

- ДТП произошло 30 июля в 16.30 часов на 377 километре федеральной дороги «Вятка», - сообщают в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - После столкновения оба транспортных средства съехали в кювет.

От удара водитель отечественного авто получил травмы, несовместимые с жизнью. Он погиб на месте аварии. Второму мужчине повезло больше - он остался жив. Прибывшие на место происшествия медики оказали ему первую помощь и доставили в больницу.

Напомним, недавно произошло еще одно ДТП с участием большегруза. На одной из трасс региона пьяный пенсионер на иномарке врезался в фуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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