«Поехал на запах»: иномарка врезалась в парадную дверь ресторана-пиццерии

СЕГОДНЯ 14:52 2019-07-31T15:17:11+03:00

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В Кирове иномарка заблокировала вход в ресторан-пиццерию на улице Карла Маркса. Автомобиль врезался в парадную дверь в час пик. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

— Сдачу забыл? – написал в социальных сетях автор снимков. – Или было так вкусно, что не успел затормозить, когда поехал за добавкой?

Как рассказали в УГИБДД России по Кировской области, авария произошла в 18.50 на перекрестке улиц Карла Маркса и Молодой Гвардии. Водитель отечественного автомобиля поворачивал налево и не заметил движущуюся «КИА Спортейдж». Пытаясь избежать удара, водитель иномарки вывернул руль и заехал сначала на бордюр, а потом и на тротуар. Автомобиль остановился в нескольких сантиметрах от двери в ресторан.

В комментариях кировчане иронизируют насчет причин ДТП. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют точные причины и обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU