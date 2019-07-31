2019-07-31T15:01:55+03:00
Общество

Кировчанка - мать троих детей избила двух полицейских

Женщину приговорили к шести месяцам условно
Елизавета Захарова
Поделиться:
От колонии девушку спасли ее дети: из-за трех иждивенцев кировчанке дали условный срок.От колонии девушку спасли ее дети: из-за трех иждивенцев кировчанке дали условный срок.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

26-летнюю кировчанку осудили за избиение сотрудников полиции. Девушку задержали силовики за буйное поведение, но усмирить ее удалось не сразу. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинского района.

Еще в феврале мать трех малолетних детей отдыхала в ночном клубе на улице Производственной. Девушка много выпила и начала буянить: ругаться матом, приставать к прохожим. Чтобы утихомирить посетительницу, ее вывели на улицу и вызвали полицию. На девушку стали оформлять протокол о нарушении правопорядка. Она окончательно вышла из себя, начала хамить сотрудникам правоохранительных органов, после чего принялась избивать их. Например, одного полицейского несколько раз пнула по бедру, второму попала по кисти руки.

Вреда здоровью ее удары не причинили, зато стали поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Своей вины кировчанка так и не признала. Но от колонии девушку спасли ее дети: из-за трех малышей ее приговорили к шести месяцам лишения свободы условно и к полугодовому испытательному сроку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не ответил - заплатил: директора кировской школы оштрафовали на пять тысяч рублей
Более 16 миллиардов рублей «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» перечислили в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды в первом полугодии
280 часов обязательных работ: 18-летний кировчанин во второй раз попался нетрезвым за рулем
Кировэнерго: бойцы студенческого отряда «Анкер» оказали помощь собачьему приюту «Мокрый нос»
Смертельное ДТП в Орловском районе: фура столкнулась с «Нивой»
Оскорбления, унижения и побои: кировские одиннадцатиклассницы избили друг друга на перемене
«Поехал на запах»: иномарка врезалась в парадную дверь ресторана-пиццерии
В Оричах подросток на мотоцикле сбил ребенка-велосипедиста
Когда в Киров придет тепло: август принесет несколько по-настоящему летних дней
Пожар в Шабалинском районе, унесший жизни пяти мужчин, мог начаться из-за короткого замыкания
Редкие облака на закате: в Кирове заметили уникальное природное явление