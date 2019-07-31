Кировчанка - мать троих детей избила двух полицейских

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-31T15:01:55+03:00

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26-летнюю кировчанку осудили за избиение сотрудников полиции. Девушку задержали силовики за буйное поведение, но усмирить ее удалось не сразу. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинского района.

Еще в феврале мать трех малолетних детей отдыхала в ночном клубе на улице Производственной. Девушка много выпила и начала буянить: ругаться матом, приставать к прохожим. Чтобы утихомирить посетительницу, ее вывели на улицу и вызвали полицию. На девушку стали оформлять протокол о нарушении правопорядка. Она окончательно вышла из себя, начала хамить сотрудникам правоохранительных органов, после чего принялась избивать их. Например, одного полицейского несколько раз пнула по бедру, второму попала по кисти руки.

Вреда здоровью ее удары не причинили, зато стали поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Своей вины кировчанка так и не признала. Но от колонии девушку спасли ее дети: из-за трех малышей ее приговорили к шести месяцам лишения свободы условно и к полугодовому испытательному сроку.

ИСТОЧНИК KP.RU