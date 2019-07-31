В Оричах подросток на мотоцикле сбил ребенка-велосипедиста

СЕГОДНЯ 14:17 2019-07-31T14:48:16+03:00

От удара велосипед снесло на обочину. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

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16-летний мотоциклист-бесправник въехал на своем «Иже» в 6-летнего мальчика. 30 июля около пяти часов вечера подросток ехал по улице Советской, когда на проезжей части оказался ребенок на велосипеде.

- Мотоциклист совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении велосипедиста, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Ребенок выехал на проезжую часть, не удостоверившись в безопасности.

К счастью, обошлось без серьезных последствий. Мальчишка отделался несколькими ссадинами и синяками. Помощь медиков ему не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU