Когда в Киров придет тепло: август принесет несколько по-настоящему летних дней

СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-31T14:30:07+03:00

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До осени остался один месяц, а лета словно и не бывало. Июньские и июльские прогнозы синоптиков не смогли сильно порадовать кировчан. Как, впрочем, и долгосрочное предсказание погоды на август.

Однако у жителей региона есть небольшой шанс получить порцию тепла и солнца в последнем месяце лета (касается не только тех, кто собирается уехать в отпуск). Так, 1 августа будет достаточно ясным и погожим днем. Температура воздуха может прогреться до +17 градусов. Аналогичным будет и 2 августа. В последующие дни, правда, жителям области придется вновь открыть свои зонтики и надеть дождевики.

Следующая небольшая волна тепла может прийти в регион 10-13 августа. Согласно прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», в эти дни температура может подняться аж до +23 градусов. Особенно сильно кировчан порадует отсутствие осадков.

Кстати, есть надежды и на последнюю декаду месяца. Как говорят метеорологи-любители, на нее могут прийтись самые погожие дни августа.

ИСТОЧНИК KP.RU