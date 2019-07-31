2019-07-31T12:55:30+03:00
Происшествия

Пожар в Шабалинском районе, унесший жизни пяти мужчин, мог начаться из-за короткого замыкания

Четверо погибли на месте, один - скончался в больнице
Евгений ДЕМИХОВ
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Расследование инцидента продолжается. Фото: СУ СКР по Кировской областиРасследование инцидента продолжается. Фото: СУ СКР по Кировской области
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Все пятеро работали на территории тепличного комплекса. Они жили на втором этаже одного из зданий. В ночь на 30 июля строение охватил огонь, который унес жизни четверых мужчин - 23, 28, 54 и 62 лет. Еще одного работника отвезли в больницу с многочисленными ожогами, где он скончался в ночь на 31 июля.

- По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - В настоящее время назначены экспертизы с целью установления точных причин пожара.

По предварительной версии следователей, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания в машине. Она находилась на первом этаже здания, где произошел пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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