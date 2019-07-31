2019-07-31T10:36:24+03:00
Общество

Новый тариф на воду утвержден в Кирове

Его назвали экономически обоснованным
Евгений ДЕМИХОВ
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Новые платежки придут кировчанам уже в сентябреНовые платежки придут кировчанам уже в сентябреФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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«Водоканал» стал гарантирующим поставщиком услуг. В связи с этим произошло утверждение новых тарифов на питьевую воду и водоотведение в городе Кирове. Перед принятием этого решения состоялись заседание общественного совета при РСТ и экспертной комиссии.

Как сообщают в правительстве Кировской области, региональная служба по тарифам Кировской области назвала новую стоимость экономически обоснованной.

Уже в сентябре 2019 года кировчанам придут новые платежки. Так, стоимость одного кубометра питьевой воды составит 28 рублей 38 копеек (включая НДС). За водоотведение жители Кирова заплатят 21 рубль 78 копеек за «куб» (вместе с НДС).

ИСТОЧНИК KP.RU

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