2019-07-30T17:48:12+03:00
Происшествия

Трое кировчан пытались украсть бетонные плиты с дороги средь бела дня

Их заподозрили еще и в краже со склада
Евгений ДЕМИХОВ
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«Предпринимателей» задержали и отправили в отделение полиции. Фото: Управление Росгвардии«Предпринимателей» задержали и отправили в отделение полиции. Фото: Управление Росгвардии
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Жители Кирова позвонили в полицию и рассказали о том, что трое молодых людей пытаются похитить дорожные плиты. Очевидцы заметили их на территории одного из складов города на улице Луганской.

- Информация поступила оперативному дежурному в три часа дня, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кировской области. - Группа задержания прибыла на место происшествия.

Правоохранители обнаружили трех молодых людей, которые при помощи автокрана грузили бетонные плиты в КАМАЗ. К моменту прибытия росгвардейцев они уже успели погрузить 12 штук. По словам молодых людей, плиты никому не принадлежат, поэтому их и решили забрать.

Предприимчивых кировчан доставили в отделение полиции. Их, кстати, заподозрили в краже, произошедшей на одном из складов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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