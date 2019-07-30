2019-07-30T16:17:11+03:00
Общество

На «БХЗ» и «Дион» подали многомиллионные иски за долги по газу и электричеству

Кроме того, от одного из предприятий требуют ограничить потребление электроэнергии
Евгений ДЕМИХОВ
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Оказывается, на территорию промплощадки не могли попасть не только экологи, но и энергетикиОказывается, на территорию промплощадки не могли попасть не только экологи, но и энергетикиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Суммарный объем исков превышает 18 миллионов рублей. Один из самых небольших исков составляет порядка 2,1 миллиона рублей. Представители ООО «Востокэнерго» требуют эти деньги с ООО «Дион», расположенного на промплощадке БХЗ. Предварительное заседание назначено на 31 июля. Напомним, что еще в июне стало известно о других долгах предприятия. Так ООО задолжало 2,4 миллиона рублей АО «ЭнергосбыТ Плюс» за поставки электроэнергии. Как выяснилось, это не единственный иск от энергетиков. «ЭнергосбыТ Плюс» требует ограничить потребление электроэнергии и обеспечить допуск представителей компании к электрооборудованию.

Также в картотеке Арбитражного суда есть еще один интересный иск. Он направлен от лица ООО «Газпром межрегионгаз Киров» сразу двум ответчикам: ООО «БХЗ» и ООО «Дион». Его сумма превышает 16 миллионов рублей. Именно столько, по мнению истца, задолжали предприятия за поставку газа в апреле текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что оба эти предприятия могут быть источниками неприятного запаха в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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