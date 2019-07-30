2019-07-30T16:08:17+03:00
Общество

Дольщиков, вложившихся в строительство домов в Березниковском переулке, признали обманутыми

Предприятие завершит проект под руководством нового конкурсного управляющего
Евгений ДЕМИХОВ
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У дольщиков появилась надежда на то, что их дома достроятУ дольщиков появилась надежда на то, что их дома достроятФото: Мария ЛЕНЦ
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Дома № 38 и 40 должны были сдать в эксплуатацию еще два года назад. Как сообщалось ранее, в действиях руководства ООО «Тектон» усмотрели нецелевое расходование бюджета. Должностных лиц привлекли к административной ответственности, а дольщикам предложили ждать инвесторов, которые помогут достроить дом.

В феврале этого года предприятию назначен конкурсный управляющий. Под его руководством стройка продолжилась. Если ранее за один из объектов строители даже не принимались, то сейчас под него подготовлена площадка. А во втором доме работа продолжается уже на высоте 6-7 этажей.

- Проведена работа по включению дольщиков в региональный реестр пострадавших граждан, - пояснил министр строительства Кировской области Руслан Бондарчук. - В настоящее время объекты строительства ООО «Тектон» признаны проблемными и включены в единый реестр проблемных.

А вот дольщиков из слободы Новое Сергеево так и не признали обманутыми. Им предложили создать ЖСК и завершить строительство самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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