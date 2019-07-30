Кировчанина могут отправить в лечебницу за демонстрацию голых частей тела пятилетним девочкам

СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-30T14:12:22+03:00

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37-летний житель Кирова бродил возле детского сада, высматривая своих жертв. Мужчина заметил двух пятилетних девочек, которых подозвал к забору, где продемонстрировал обнаженные части своего тела.

- Об этом случае дети рассказали родителям, которые впоследствии опубликовали данную информацию в социальных сетях, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Было принято решение о проведении проверки с целью изучения доводов, изложенных в публикации. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Действия сексуального характера».

Мужчину нашли и допросили, а также отправили на экспертизу, которая нашла признаки психического расстройства. Уголовное дело направили в суд. Мужчину могут отправить в медучреждение на принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU