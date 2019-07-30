В кировскую деревню зашла бешеная рысь

СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-30T13:30:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировской области обнаружили труп рыси, больной бешенством. ЧП произошло в Арбажском районе. Как пояснили в областном управлении ветеринарии, дикий зверь пришел в деревню Большой Кугунур.

От лап свирепого зверя никто не успел пострадать: его загрызла собака рядом с одним из домов. Как уточняет «Интерфакс Россия», у домашнего питомца уже имелась прививка от бешенства, но после стычки с диким зверем собаку снова провакцинировали.

— В связи с участившимися случаями бешенства среди диких животных убедительно просим не подходить к диким животным, заходящим на территорию населенных пунктов, не пытаться их поймать, не подпускать к ним детей, – подчеркивают в управлении. – В случае укуса человека животным пострадавшему следует незамедлительно обратиться в медицинское учреждение по месту проживания. Владельцам домашних животных необходимо в обязательном порядке соблюдать правила содержания собак и кошек, владельцам дачных участков, привозящих с собой домашних животных, не выпускать их за территорию участка, оградить их от контактов с бродячими и дикими животными.

ИСТОЧНИК KP.RU