Кировские врачи спасли недоношенного ребенка: девочка родилась на шестом месяце и с весом в 600 граммов

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-30T15:29:44+03:00

Сейчас у малышки нет отклонений по здоровью

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Кировские врачи спасли и выходили недоношенную девочку, родившуюся с весом в 600 граммов. Девочка появилась на свет на 24 неделе. Сейчас маленькой пациентке перинатального центра уже четыре месяца. Ее лишь недавно выписали из клиники.

Первые два месяца своей жизни девочка не могла дышать самостоятельно – ее подключили к аппарату искусственного дыхания. Как отметили в министерстве здравоохранения, новые аппараты искусственной вентиляции легких были закуплены и привезены в Киров в прошлом году.

— Практически сразу после появления девочки на свет, у нее началось тяжелое кровоизлияние в желудочке головного мозга, которое забило сосуды со спиномозговой жидкостью и перешло в мозжечковую область, – рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Наталья Свинцова. – При рождении на таком раннем сроке беременности терминальные сосуды в головном мозге ребенка еще не сформированы, поэтому изменение давления при родах и привело к такому риску.

К счастью, кровоизлияние не достигло критического состояния и операция не потребовалась. Постепенно состояние ребенка восстановилось, и опасность миновала.

Если бы малышка родилась в срок, то ей был бы месяц, и ее состояние, физическое и психологическое, полностью соответствовало бы норме. Сейчас малышка наблюдается у ортопеда и многих других специалистов.

— Развитие ребенка полностью соответствует этому возрасту. Она фиксирует взгляд, слышит, видит. Девочка готова для вербального восприятия, для формирования навыков, – сообщила заместитель главного врача по педиатрической помощи Татьяна Трунова.

ИСТОЧНИК KP.RU