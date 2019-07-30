В Шабалинском районе во время пожара в теплицах погибло четыре человека

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-30T12:41:49+03:00

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Сегодня ночью в Шабалинском районе до основания сгорело здание на территории тепличного комплекса, где выращивали сельскохозяйственные культуры. В огне и от угарного газа погибли четыре человека. По данному факту Следственный комитет проводит проверку.

Как установило следствие, возгорание началось поздней ночью в деревянном двухэтажном строении, в котором проживали работники 23, 24, 28, 54 и 62 лет. 24-летний мужчина получил множественные ожоги по всему телу – его госпитализировали. Остальные работники погибли.

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – пояснили в СУ СКР по Кировской области. — Назначены экспертизы с целью установления причин пожара и причин гибели людей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU