Новое назначение: министром транспорта Кировской области стал Николай Соколов
В верхах снова перестановки. С сегодняшнего дня кресло руководителя министерства транспорта Кировской области занимает Николай Соколов. Приказ о назначении подписал губернатор Игорь Васильев.
До этого Николай Анатольевич четыре года стоял во главе транспортной компании, после возглавил дорожное управление «Вятские автомобильные дороги» в Слободском.
Министр родился в 1981 году в Перми. В 2000 году окончил Кировский государственный колледж строительства, экономики и права, в 2003 году – Вятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Финансы и кредит».
Отметим, что до этого региональное министерство возглавлял Михаил Поршнев. Он проработал в нашем регионе два года.
ИСТОЧНИК KP.RU