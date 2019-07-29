Новое назначение: министром транспорта Кировской области стал Николай Соколов

СЕГОДНЯ 18:09 2019-07-29T18:49:29+03:00

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В верхах снова перестановки. С сегодняшнего дня кресло руководителя министерства транспорта Кировской области занимает Николай Соколов. Приказ о назначении подписал губернатор Игорь Васильев.

До этого Николай Анатольевич четыре года стоял во главе транспортной компании, после возглавил дорожное управление «Вятские автомобильные дороги» в Слободском.

Министр родился в 1981 году в Перми. В 2000 году окончил Кировский государственный колледж строительства, экономики и права, в 2003 году – Вятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Финансы и кредит».

Отметим, что до этого региональное министерство возглавлял Михаил Поршнев. Он проработал в нашем регионе два года.

ИСТОЧНИК KP.RU